Минск, , 21:46 — REGNUM Белорусская армия готова защищать Союзное государство, заявил 6 октября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, сообщает БелТА.

Виктор Хренин President.gov.by

Заявив, что Минск считает целесообразным не бряцать без надобности оружием, Хренин сообщил, что Запад создаёт угрозы для Белоруссии. Атаки идут в идеологической, информационной и других сферах.

При этом существует реальная угроза военного нападения, к чему Белоруссия готовится, усиливая боевые дежурства, разведку, меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве.

«Также приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности, — сказал Хренин. — Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развёртыванию и выполнению задач по вооружённой защите Союзного государства».

Белорусский военный чиновник пояснил, что идёт всесторонний анализ складывающейся обстановки на наших границах, военные готовят «варианты адекватного реагирования на её изменения».

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