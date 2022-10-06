Минобороны Белоруссии заявило о готовности к защите Союзного государства
Минск, 6 октября, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Белорусская армия готова защищать Союзное государство, заявил 6 октября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, сообщает БелТА.
Заявив, что Минск считает целесообразным не бряцать без надобности оружием, Хренин сообщил, что Запад создаёт угрозы для Белоруссии. Атаки идут в идеологической, информационной и других сферах.
При этом существует реальная угроза военного нападения, к чему Белоруссия готовится, усиливая боевые дежурства, разведку, меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве.
«Также приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности, — сказал Хренин. — Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развёртыванию и выполнению задач по вооружённой защите Союзного государства».
Белорусский военный чиновник пояснил, что идёт всесторонний анализ складывающейся обстановки на наших границах, военные готовят «варианты адекватного реагирования на её изменения».