Элиста, , 21:42 — REGNUM Центральный хурул Калмыкии восстановил три священных знамени — Дайчин Тенгри, Эсельбейн Сайн-ка и знамени, дарованного Елизаветой Петровной калмыцкому хану Дондук-Даши. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава республики Бату Хасиков.

В центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» телеграм-канал «Калмыцкий хурул»

Глава Калмыкии подчеркнул, что издревле знамена считались высшими символами воинства и государств, борьбы, ратной доблести и побед, символами духа, единства и процветания народа.

Молебен-освящение знамён провела монашеская община «Золотой обители Будды Шакьямуни» во главе с Еше Лодой Ринпоче.