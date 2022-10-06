Приуральский район, Ямало-Ненецкий АО, , 21:37 — REGNUM На Ямале мурал на корабле украсил пирс на берегу реки Обь в Аксарке. Об этом написал в социальных сетях глава Приуральского района Иван Сакал.

Мурал на судне в Приуральской Аксарке Пресс-служба администрации Приуральского района

Расписав судно, художник Иван Козилов сделал надписи на нём на русском, ненецком и хантыйском языках.

«Испокон веков на территории Приуралья живут коренные малочисленные народы Севера, у которых есть немало легенд."Приуральский аргиш» чтит и сохраняет традиции предков, собирая легенды и повествуя их молодому поколению и всем тем, кто неравнодушен к самобытной культуре», — отмечает глава района.

На создание стрит-арта художнику понадобилось две недели и 70 баллонов краски.

«Тематика картины связана с национальными легендами. Священная рыба всегда была желанной добычей. Кроме того, у народов ханты и манси считалось, что щука очищает реки Ямала. Об этих национальных поверьях художнику сообщили местные педагоги», — пояснил Иван Сакал.