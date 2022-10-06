Ижевск, 6 октября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Правительство Удмуртии вынесен на рассмотрение Госсовета республики изменения в Закон №66-РЗ «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при применении УСН (упрощенной системы налогообложения)». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Сборщик налогов

Предлагается снизить ряд налоговых ставок для предпринимателей, которые работают по «упрощенке».

В частности, снижение ставок затронет вновь созданные ИП — для них предлагается установить 1% (доходы) и 5% (доходы минус расходы), а также ИП и юрлиц, которые ранее применяли единый налог на вмененный доход, также льготы будут распространяться на социальные предприятия. Для предпринимателей, которые сменят свой регион на Удмуртию, льгота по УСН может быть продлена с двух до трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года предпринимателей в Удмуртии, которые осуществляют деятельность в сфере физической культуры и спорта, на три года освободили от уплаты налога на имущество, предназначенное для проведения спортивных мероприятий. Льгота предоставляется организациям, включённые в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Льгота предоставляется в 2021, 2022 и 2023 годах.

Читайте также: Спортивные объекты в Удмуртии освободят от налога на имущество на три года