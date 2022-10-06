Уфа, , 21:54 — REGNUM Прямые авиарейсы намерены запустить между Ираном и Башкирией. Об этом 6 октября сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник сообщил, что товарооборот между Башкирией и Ираном в 2021 году увеличился в 6,7 раз.

«Это очень большой скачок! Мы поставляем в Иран сельскохозяйственную продукцию, зерновые культуры, масло — они составляют 90% экспорта; экспортируем также нефтехимию и пиломатериалы. В Башкирию из Ирана поставляются целлюлозно-бумажная продукция, картон, нефтехимическая продукция. Импорт тоже растет: за 2021 год он увеличился в 2,5 раза», — сообщил премьер-министр.

Назаров добавил, что в ближайшее время из Ирана будут запущены авиарейсы в несколько российских городов, в том числе и в Уфу.

«Эта мера существенно улучшит турпоток и положительно повлияет на бизнес — и, соответственно, рост товарооборота», — отметил премьер-министр Башкирии.

Он сообщил, что сегодня России нужны партнеры, не зависящие от западного давления, которые имеют хорошее производство, разрабатывают и внедряют новые технологии.