Краснодар, , 21:28 — REGNUM Участие в специальной военной операции России принимают более 2,2 тыс. добровольцев из числа казаков Кубанского казачьего войска. Об этом сообщил вице-губернатор Кубани, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Кубанские казаки на параде в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM

«В рамках частичной мобилизации в районные военные комиссариаты в качестве добровольцев пришли почти 580 казаков, в том числе семь атаманов первичных и два атамана районных казачьих обществ. Все они обладают соответствующими навыками и необходимой военно-учетной специальностью», — сказал он.

Сегодня продолжается сбор и обучение добровольцев, принявших решение об участии в СВО.