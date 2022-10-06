Ижевск, , 21:26 — REGNUM Водители пожарно-спасательных частей управления МЧС России по Удмуртии из Ижевска, Воткинска и Глазова участвуют в доставке гуманитарной помощи в регионы Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Гуманитарная колонна от МЧС России пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

Сотрудники ведомства и две единицы техники базируются в Донском спасательном центре МЧС России на территории Ростовской области. В составе автоколонн они регулярно доставляют гуманитарные грузы на Донбасс.

Всего было осуществлено 20 рейсов, доставлено около 250 тонн гуманитарной помощи. В ближайшие дни водители вернутся в республику, а им на смену отправятся сотрудники пожарно-спасательных частей Камбарки, Сарапула и Ижевска.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Томской области собрали и отправили жителям Донбасса десять колонн грузовиков с гуманитарной помощью или более 300 тонн. По словам губернатора Владимира Мазура, в сборе помощи принимали участие предприятия разных отраслей экономики, научные центры и общественные объединения. В состав помощи входили продукты питания, медикаменты и стройматериалы.

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