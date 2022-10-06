Таллин, 6 октября, 2022, 21:25 — ИА Регнум.

Latitude Газопровод «Северный поток»

Непрекращающиеся комментарии высокопоставленных эстонских политиков, в которых содержатся попытки возложить на Россию ответственность за взрывы на линиях газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», вызвали ответную реакцию со стороны посольства РФ в этой стране.

На странице посольства «Миссия в Таллине» в Telegram опубликован комментарий, в котором говорится: «Совокупность очевидных фактов однозначно указывает на то, что идейных вдохновителей и организаторов актов саботажа на газопроводах, у которых был мотив, возможности и средства для их совершения, следует искать в противоположном от России географическом направлении».

«Никакой безответственной риторикой эту истину опровергнуть не удастся», — подчеркнуто в сообщении.