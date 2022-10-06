Элиста, 6 октября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Калмыцкий кол-центр 122 принял более 850 звонков по вопросам частичной мобилизации. Горячая линия была запущена 22 сентября, сообщили ИА REGNUM в министерстве цифрового развития Калмыкии 6 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Диспетчеры службы 122 работают в круглосуточном режиме. Ежедневно в смене работают пять человек. Средняя нагрузка по обращениям составляет 100 звонков в сутки. Это те обращения, которые касаются частичной мобилизации.

«Сегодня отмечается тенденция значительного уменьшения нагрузки обращаемости по данному вопросу. Если вопросы обратившихся в начале работы Службы 122 касались того, кто подлежит мобилизации, то сегодня их интересует, что связано с кредитными отсрочками, денежным обеспечением, льготами, в том числе и региональными», — отметил глава ведомства Алексей Этеев.