Элиста, , 21:19 — REGNUM Мобилизованные жители Калмыкии получат единовременные выплаты на основе данных, полученных от военкоматов. Никаких заявлений мужчинам писать не нужно. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве социального развития, труда и занятости республики 6 октября.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей мобилизованным гражданам будет назначена в беззаявительном порядке, и перечисляется на тот счёт, который будет открыт для мобилизованных граждан для зачисления военного довольствия», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что решение о перечислении единовременной выплаты каждому мобилизованному жителю Калмыкии 26 сентября принял глава республики Бату Хасиков.