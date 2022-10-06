Москва, , 21:24 — REGNUM Французского посла Пьера Леви вызвали 6 октября в МИД РФ из-за военной помощи, которую Париж оказывает бандеровцам, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Награда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Леви выслушал официальное заявление, которое сделал заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко. Замглавы МИД РФ напомнил французскому коллеге, что Франция позиционирует себя как страна, заинтересованная в мирном урегулировании.

Российский дипломат разъяснил послу, что из-за вооружения ВСУ, которым занимаются западные страны, угрозы только увеличиваются: мир на территории б. УССР никак не приближают ни подготовка боевиков для ВСУ западными инструкторами, ни снабжение их оружием.

Также Грушко сказал Леви, что председательство Франции в СБ ООН обязывает Париж действовать в общих интересах, а не затягивать целенаправленно созыв СБ ООН и не допускать лишения российских представителей возможности полноценного в них участия.

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