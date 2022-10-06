Москва, 6 октября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Французского посла Пьера Леви вызвали 6 октября в МИД РФ из-за военной помощи, которую Париж оказывает бандеровцам, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Награда

Леви выслушал официальное заявление, которое сделал заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко. Замглавы МИД РФ напомнил французскому коллеге, что Франция позиционирует себя как страна, заинтересованная в мирном урегулировании.

Российский дипломат разъяснил послу, что из-за вооружения ВСУ, которым занимаются западные страны, угрозы только увеличиваются: мир на территории б. УССР никак не приближают ни подготовка боевиков для ВСУ западными инструкторами, ни снабжение их оружием.

Также Грушко сказал Леви, что председательство Франции в СБ ООН обязывает Париж действовать в общих интересах, а не затягивать целенаправленно созыв СБ ООН и не допускать лишения российских представителей возможности полноценного в них участия.