Астрахань, , 21:15 — REGNUM Около 100 мобилизованных жителей Астраханской области убыли на боевое слаживание в Волгоградскую область. На сборном пункте областного военкомата с напутственным словом к бойцам и их родным обратился председатель правительства Астраханской области Олег Князев.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Земляки, астраханцы! Сегодня вы своим правым делом доказываете, что наша страна едина и непобедима. Астраханская область гордится вами! Мы будем ждать вас с победой, живыми, здоровыми и, конечно, позаботимся о ваших семьях», — сказал он.

У каждого бойца с собой вещмешок с предметами первой необходимости и тёплый спальник. Работу с семьями продолжат волонтёры всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Они приняли в работу все просьбы мобилизованных жителей Астраханской области и их родных.