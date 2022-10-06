Лондон, , 21:13 — REGNUM Лондонский «Арсенал» в ближайшее время планирует продлить контракт с 21-летним нападающим сборной Бразилии по футболу Габриелем Мартинелли. Об этом 6 октября сообщил главный тренер «канониров» Микель Артета.

ФК «Арсенал»

«Да, наш спортивный директор Эду как раз эти занимается (продлением контрактов Мартинелли, Салиба и Сака). Мы хотим вознаградить футболистов, которых ждет большое будущее в нашем клубе. Мы постараемся все сделать в правильном порядке», — цитирует Артету издание Sky Sports.

Действующее соглашение Габриела Мартинелли с «Арсеналом» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 21-летнего бразильца в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Габриел Мартинелли принял участие в восьми турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.