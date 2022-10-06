Таллин, , 21:13 — REGNUM

Шенгенская виза Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В сложившейся ситуации невозможно без большого риска открыть границы стран Евросоюза для большого количества российских мужчин, заявил в комментарии для портала новостей гостелерадио Эстонии ERR бывший глава внешнеполитического ведомства этой страны Урмас Паэт.

«Я считаю, что предоставление убежища мужчинам, которые в настоящее время уезжают из России, было бы слишком рискованным в Европе, и поэтому этого делать не следует», — отметил он и привел ряд аргументов своей позиции.

Первый аргумент Паэта заключается в том, что нет оснований ставить знак равенства между тем, что те мужчины, которые сейчас уезжают из России из-за боязни быть участниками частичной мобилизации автоматически выступают против конфликта их страны с б. УССР или против политики руководства своей страны.

Второй аргумент, по его словам, заключается в вопросе: «Если Россия действительно хочет получить максимально широкий результат от объявленной мобилизации, то почему Россия не закрыла свои границы, почему этим сотням тысяч мужчин разрешено покинуть страну?» Логика, считает Паэт, подсказывает, что это сделано не случайно.

«Понятно, что среди уезжающих из России есть и те, кого российские власти хотели включить в их число. Например, в Молдавии уже прошли демонстрации против власти, с участием только что прибывших из России деятелей», — отметил эстонский политик.

Третий аргумент Урмаса Паэта связан с потенциальным конфликтом уже между НАТО и Россией, возможность которого политик предлагает не исключать. «Европа может оказаться в ситуации, когда на нашей территории есть сотни тысяч молодых русских мужчин в полном составе. Так какой же тогда будет их лояльность Европе и поведение, если возникнет прямой конфликт с их родной страной?».

В любом случае риски в этом плане очень велики, подвел итог своим размышлениям бывший глава МИД Эстонии.