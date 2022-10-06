Берлин, 6 октября, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Германия официально оформила разрешение на поставку военной продукции киевскому режиму в 2023 году, сообщает 6 октября Минэкономики ФРГ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

Об этом заявлено в докладе ведомства, опубликованном 6 октября.

Речь идёт о поставках в течение первых трёх кварталах 2023 года.

«В целях поддержки самообороны [киевского режима] было выдано разрешений на общую сумму €775 млн», — указано в докладе.