6 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление президента США о том, что он не исключает возможности обсуждения с российским лидером ситуации на территории бывш. УССР в рамках саммита G20.

Тимур Кондратьев, , 21:45 — REGNUM Заявление президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена о том, что он не исключает возможности обсуждения с российским лидером Владимиром Путиным ситуации на территории бывш. УССР в рамках саммита G20, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 6 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналист задал американскому президенту насущный вопрос: готов ли Байден встретиться со своим российским коллегой, которого пригласили на саммит G20? На что тот ответил: «Посмотрим». А ведь ещё совсем недавно Белый дом был категорически против каких-либо контактов с российской стороной. США вместе с Канадой приложили максимум сил, чтобы сделать Россию изгоем и не допустить её на «Большую двадцатку», но уже даже они сами не скрывают тот факт, что их планы пошли наперекосяк.

«Может быть, наоборот, без Америки G20 провести?» — спрашивает Team K.

Многие пользователи считают, что Байден своим заявлением подтвердил отступление американских властей от стратегии тотальной русофобии. Теперь, идя на попятную, американский президент заставляет весь остальной мир видеть, что Америка не такая уж и могущественная держава, как многим казалось.

«США скоро сами себя такими заявлениями исключат вообще с мировой арены», — считает Глеб М.

«Америка делает все против России, потому что видит сильную конкуренцию», — пишет Степан К.

Некоторые комментаторы отмечают, что на «Большой двадцатке» лишь два её участника — США и Канада — выразили желание не допустить Россию на саммит. Это говорит о том, что Америка окончательно растеряла своих союзников.

«Двое против двадцати, однако, мощно. Снова планы Байдена сорвались, прогнулся», — указывает Эльвира Ц.

«Ну а он разве забыл, что мы там с самого появления этого объединения и без нас такие заседания просто не могут проходить? Так что пусть Америка и Канада захлопнутся», — написала Юлия О.

Часть людей полагает, что очень многое зависит от лидера нации, а Байден как одновременно слабый политик и человек не способен потянуть тяжёлую американскую ношу.

«Боже, он ведь невменяемый! Долго люди будут делать вид, что не замечают этого? Байдена давно заждались в психушке!» — поделилась своим мнением Юлия Е.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дед пытается выглядеть крутым президентом, всю жизнь к этому стремился, а только в преклонном возрасте случилось. А деменция берёт своё. Можно таких дел наделать, доказывая свою крутость… вон, один клоун на [территории бывш. УССР] доказывает свою несостоятельность. Самые опасные самоубийцы», — подметил Сергей Е.

Ряд пользователей указывает на то, что Байден может и дальше упираться рогом, безуспешно пытаясь добиться от остального мира послушания, но лучше бы ему вовремя сесть за стол переговоров с Россией и удовлетворить все её немногочисленные требования относительно безопасности. В результате он сумеет сохранить хоть что-то от обрушающейся Америки.

«Ну вот и получилось, что никто уже не ставит Америку ни во что, а наоборот, теперь будет нарастать напряжение на Западе», — отметила Юлия О.

«Если у него осталась хоть крупица разума, то встреча и правда состоится. Путин всегда готов к дипломатическим беседам», — поделился своим мнением Сергей Л.

Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки» в Осаке Kremlin.ru

Напомним, 6 октября президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден заявил о том, что не исключает возможности обсуждения с российским лидером Владимиром Путиным ситуации на территории бывш. УССР в рамках саммита G20.