Мюнхен, Германия, 6 октября, 2022, 21:09 — ИА Регнум. 6 октября авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

В символическую сборную включены Диогу Кошта («Порту» 8.5), Матиас Оливейра («Наполи» 8.0), Шансель Мбемба («Марсель» 7.8), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити» 7.9), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль» 8.3), Садио Мане («Бавария» 10.0), Джуд Беллингем («Боруссия» 9.1), Адриен Рабьо («Ювентус» 9.5), Рияд Марез («Манчестер Сити» 9.2), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» 8.9) и Джакомо Распадори («Наполи» 9.5).

Самым ценным игроком признан 30-летний нападающий «Баварии» и сборной Сенегала по футболу Садио Мане, отметившийся в игре с чешской «Викторией» (5:0) забитым мячом и результативной передачей.