Уфа, 6 октября, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Мобилизованные из Башкирии, которые проходят подготовку в Саратове, ни в чем не нуждаются. Об этом 6 октября сообщил глава администрации башкирского города Стерлитамак Рустем Газизов на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

По его словам, он прибыл в Саратов, чтобы посмотреть, как обустроились мобилизованные из Башкирии, как проходит их боевая подготовка, какие сложности возникают.

«Передали им посылки от родственников и, конечно, необходимые тёплые вещи, средства гигиены, медикаменты, продукты питания, которые мы привезли на всех. Всё довезли в целости и сохранности», — сообщил глава городской администрации.

Он также добавил, что пообщался с военнослужащими.

«Они молодцы, не унывают, передают всем приветы», — отметил Газизов.

Чиновник также сообщал, что воинов выступили башкирские артисты, которые прибыли вместе с ним, чтобы поддержать мобилизованных.

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