Краснодар, , 21:07 — REGNUM Резкие подъемы уровня воды в реках ожидаются на Кубани. Об этом 6 октября ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Верховья Кубани Ольга Заузанова

Так, до конца суток 6 октября, а также в течение суток 7 октября «в связи с продвижением паводочной волны на реках бассейна реки Кубань» в юго-восточных районах Краснодарского края ожидаются подъёмы уровней воды, местами — с достижением критических отметок.

Такая ситуация возможна на реках Кубань, Лаба и Урап-Успенский. Бдительность следует проявить жителям Новокубанского, Кавказского, Тбилисского, Усть-Лабинского, Лабинского, Курганинского, Гулькевичского районов.