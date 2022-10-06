Санкт-Петербург, , 21:05 — REGNUM Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроком прошедшего 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 по футболу. Самым ценным игроком с оценкой 9.3 признан 25-летний бразильский нападающий «Зенита» Малком.

Малком Fc-zenit.ru

В матче с «Ростовом» Малком отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей, двумя успешными обводками, одним выигранным верховым единоборством и одним удачным отбором. Точность передач бразильца составила 78%.

В текущем сезоне Малком принял участие в 11-ти турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых набрал 12 (7+5) очков по системе гол+пас и получил одну желтую карточку.