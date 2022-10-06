Москва, , 21:05 — REGNUM Заявление о том, что НАТО следует ударить по России ядерным оружием — это призыв к началу мировой войны, заявил 6 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Он призвал США и Британию обратить внимание на слова их киевского партнёра. Ведь именно они курируют политику Киева, так что и ответственность за развязывание войны ляжет на Лондон и Вашингтон.

Да и Евросоюзу следует быть внимательным к заявлению Зеленского, сказал Песков в интервью РИА Новости.

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