Таллин, , 21:03 — REGNUM

Флаг Эстонии abcdefgewing

В четверг, 6 октября, на мемориальном военном комплексе Маарьямяэ в Таллине будут убраны с привычных мест памятные каменные доски частей Красной Армии, участвовавших в Таллинской наступательной операции 1944 года. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Утверждается, что доски убирают из-за присутствующих на них «оккупационных символов». Работы, организованные Земельным управлением, продлятся несколько дней.

Рекомендацию убрать таблички с символикой Красной Армии с мест общего пользования дала рабочая группа по оценке памятников, действующая при Госканцелярии.

На территории мемориального комплекса Маарьямяэ, возведенного в годы СССР, на протяжении многих лет хоронили жертв Второй мировой войны, военные могилы на мемориальной территории отмечены маркировкой, а предметы, принадлежащие мемориалу, остаются на своих местах, отметили в рабочей группе.