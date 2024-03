Лондон, 6 октября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Принц Гарри, певец Элтон Джон и другие истцы подали судебный иск против издателя газеты Daily Mail, обвинив его в прослушивании телефонов и других нарушениях неприкосновенности частной жизни, сообщает 6 октября Reuters.

Dod.defense.gov Принц Гарри

Associated Newspapers, издатель таких крупных газет, как Daily Mail, The Mail on Sunday и Mail Online, «полностью и однозначно» отверг все обвинения.

Отметим, что иск также подали Элизабет Херли, Сэди Фрост, муж Элтона Джона, режиссер Дэвид Ферниш, а также Дорин Лоуренс, которая является матерью подростка Стивена Лоуренса, убитого в результате расистского нападения в 1993 году.

Отмечается, что истцы узнали о «крайне неприятных» фактах, свидетельствующих о том, что они стали жертвами нарушения неприкосновенности частной жизни со стороны Associated Newspapers.