Челябинск, 6 октября, 2022, 21:01 — ИА Регнум. В Челябинской области план по частичной мобилизации выполнен на 70%. Об этом сообщил журналистам региональный военком Андрей Максуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Он отметил, что работа ведётся по плану и в установленные сроки. И добавил, что сбоев в ходе частичной мобилизации не зафиксировано.

«Продолжаем выполнять задачу, которую поставило командование Центрального военного округа», — подчеркнул Максуров.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация началась 21 сентября по всей России.