Киев, , 20:57 — REGNUM Нанести ядерный удар по России, не дожидаясь, что Россия ударит первой, предложил НАТО Владимир Зеленский, выступая 6 октября в Институте Лоуи в Австралии.

Сеятель. Зеленский Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Выступая по видео, Зеленский рассказал, что нужно делать альянсу, а именно — «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Альянс должен пересмотреть порядок использования «своего давления» на Москву.

«Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят», — заявил Зеленский.