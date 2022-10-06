Киев, 6 октября, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Нанести ядерный удар по России, не дожидаясь, что Россия ударит первой, предложил НАТО Владимир Зеленский, выступая 6 октября в Институте Лоуи в Австралии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сеятель. Зеленский

Выступая по видеосвязи, Зеленский рассказал, что нужно делать альянсу, а именно — «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Альянс должен пересмотреть порядок использования «своего давления» на Москву.

«Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят», — заявил Зеленский.