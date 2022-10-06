Грац, Австрия, 6 октября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Австрийский футбольный клуб «Штурм» из Граца в матче третьего тура группы F Лиги Европы УЕФА 2022/23 встретится с римским «Лацио». Встреча пройдет 6 октября в Граце на стадионе «UPC-Арена», а стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

ФК «Лацио»

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты главного судьи — Хишам Закрани и Орельен Бертомье.

Стартовые составы команд:

«Штурм»: Йорг Зибенхандль, Грегори Вютрих, Юсуф Газибегович, Давид Аффенгрубер, Амаду Данте, Джон Горенк Станкавик, Александер Прасс, Томи Хорват, Штефан Хирлэндер, Альбиан Айети, Вильям Вик.

«Лацио»: Иван Проведель, Алессио Романьоли, Эльсеид Хюсай, Марио Хила, Адам Марушич, Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич, Данило Катальди, Фелипе Андерсон, Педро, Чиро Иммобиле.