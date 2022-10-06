Лондон, 6 октября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Издательство массовой британской газеты-таблоида Daily Mail опровергло обвинения в прослушивании телефонов и других нарушениях неприкосновенности частной жизни, выдвинутые группой лиц, включая британского принца Гарри и певца Элтона Джона, сообщает 6 октября Reuters.

(сс) DoD News, EJ Hersom Принц Гарри

«Мы полностью и недвусмысленно опровергаем эту абсурдную клевету. Эти необоснованные и крайне клеветнические утверждения, не подкрепленные никакими достоверными фактами, похоже, являются лишь попыткой истцов и их адвокатов выудить информацию, в которой они не уверены», — заявил представитель издательства.

Напомним, что в начале двухтысячных годов ныне не существующая газета News of the World и другие британские газеты, принадлежащие Руперту Мердоку, были уличены во взломе телефонов, подкупе полиции и другом неправомерном влиянии при подготовке материалов. Журналисты прослушивали телефоны знаменитостей, политиков и членов британской королевской семьи. В июле 2011 года стало известно, что были также взломаны телефоны убитой школьницы Милли Даулер, родственников погибших британских солдат и жертв взрывов в Лондоне 7 июля 2005 года.