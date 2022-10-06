Челябинск, , 20:51 — REGNUM В Челябинске на цинковый завод вернули бюст Сергея Кирова, который находился там до развала Советского Союза. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Киров Сергей Миронович

Бюст был демонтирован в 1990-х годах. Но один из заводчан спас его от утилизации и установил рядом с домом. Однако в октябре 2022 года монумент вернули на прежнее место. Правда, перед этим восстановили вид скульптуры. Работы длились два дня.

Отметим, Сергей Киров был видным российским революционером, а также советским государственным и партийным деятелем. В последние годы своей жизни он возглавлял Ленинградский обком ВКП (б). Киров был убит 1 декабря 1934 года в возрасте 48 лет.