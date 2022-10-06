Монако, , 20:50 — REGNUM 6 октября в Монако на стадионе «Луи II» футбольный клуб «Монако» в матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 встретится с турецким «Трабзонспором». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Александр Головин Soccer0010.com

Стартовые составы команд:

«Монако»: Александр Нюбель, Вандерсон, Бенуа Бадиашиль, Аксель Дисаси, Мохамед Камара, Кайе Энрике, Юсуф Фофана, Александр Головин, Крепин Диатта, Виссам Бен-Йеддер, Брель Эмболо.

«Трабзонспор»: Угурджан Чакыр, Эрен Эльмалы, Марк Бартра, Йенс Ларсен, Стефано Денсвил, Манолис Сиопис, Марек Гамшик, Махмуд Хассан, Энис Барди, Юсуф Языджи, Максимилиано Гомес.

В текущем сезоне на счету 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Александра Головина три результативных действия в восьми турах французской Лиги 1 2022/23.