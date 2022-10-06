Минск, 6 октября 2022, 20:48 — REGNUM Американцы давно получили от Польши согласие о размещении в республике арсеналов ядерного оружия, заявил 6 октября белорусский президент Александр Лукашенко, передаёт СТВ.
Комментируя заявление польского президента Анжея Дуды о том, что Польша — подходящая площадка для размещения ядерного оружия НАТО, Лукашенко сказал: «Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше».
Белорусский лидер дал такую оценку ситуации: «мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием» — это напрямую следует из риторики Варшавы.
Читайте ранее в этом сюжете: Польша хочет разместить у себя ядерное оружие, ссылаясь на угрозу из России