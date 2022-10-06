Минск, 6 октября, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Американцы давно получили от Польши согласие на размещение в республике арсеналов ядерного оружия, заявил 6 октября белорусский президент Александр Лукашенко, передаёт СТВ.

President.gov.by Александр Лукашенко

Комментируя заявление польского президента Анджея Дуды о том, что Польша — подходящая площадка для размещения ядерного оружия НАТО, Лукашенко сказал: «Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше».

Белорусский лидер дал такую оценку ситуации: «Мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием». Это напрямую следует из риторики Варшавы.