Вашингтон, 6 октября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. США ввели санкции против семи иранских чиновников в связи с отключением интернета и подавлением протестов на фоне смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией, сообщает 6 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Среди прочего санкции коснулись министра внутренних дел Ирана Ахмада Вахиди, министра связи Эйсы Зарепура и главы иранской киберполиции Вахида Мохаммада Насера Маджида, говорится в заявлении министерства финансов США.

«Соединенные Штаты осуждают отключение интернета иранским правительством и насильственное подавление мирных протестов. США без колебаний будут преследовать тех, кто поддерживает такие действия», — говорится в заявлении.

Издание отмечает, что под санкции также подпали должностные лица правоохранительных органов Ирана.

Напомним, Махса Амини, 22-летняя иранская девушка, упала в обморок во время задержания полицией в Тегеране и вскоре скончалась в больнице. Смерть девушки вызвала общественный гнев.

Несмотря на заявления местных властей, что смерть наступила от сердечного приступа, во многих городах Исламской Республики начались масштабные акции протеста. Протестующие собираются возле государственных учреждений и скандируют антиправительственные лозунги.