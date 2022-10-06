Никосия, 6 октября 2022, 20:37 — REGNUM 6 октября в Никосии (Кипр) на стадионе «ГСП» футбольный клуб «Омония» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2022/23 сыграет с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.
На матч назначена португальская бригада арбитров в главе с Жоау Педру Пиньейру. Ассистенты главного судьи — Бруно Жезус и Лусиану Майя. Резервный арбитр — Элдер Мальейру.
Стартовые составы команд:
«Омония»: Фабиану, Адам Мэттьюз, Эктор Юсте, Ян Лецьякс, Адам Ланг, Неманья Милетич, Брэндон Баркер, Миккел Дискеруд, Харалампос Харалампус, Бруно Соуза, Карим Ансарифард.
«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Лисандро Мартинес, Тайрелл Маласия, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Каземиро, Кристиан Эриксен, Джейдон Санчо, Антони, Криштиану Роналду.