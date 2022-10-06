Екатеринбург, 6 октября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. В регионах Уральского ФО за январь–август» зафиксировано сокращение оборота розничной торговли. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

Снижение за этот период составило 4,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года. В целом же по России индекс упал на 4,9%.

При этом в полпредстве добавили, что оборот общественного питания вырос. Индекс за январь–август составил 117% к аналогичному периоду прошлого года