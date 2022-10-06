Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Власти США изъяли 15 тысяч таблеток фентанила, спрятанных в детских игрушках Lego и предназначенных для распространения в Нью-Йорке. Согласно данным управления по борьбе с наркотиками США (DEA), это крупнейший груз такого рода в истории Нью-Йорка, сообщает 6 октября Reuters.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что распространение синтетических наркотиков в Штатах привело к общенациональной эпидемии передозировки, которая за последний год унесла более 100 тысяч жизней.

Управление по борьбе с наркотиками заявило, что арестованный в Нью-Йорке груз свидетельствует о подпольной системе торговли наркотиков, за которой следят два самых мощных преступных картеля Мексики — картель Синалоа и картель нового поколения Халиско.

При этом картели выпускают таблетки в цветах радуги, пытаясь имитировать конфеты и рецептурные лекарства, сообщило агентство.

«Они используют радостные цвета для того, чтобы смертельный наркотик казался веселым и безобидным. Это слишком даже для мексиканских картелей», — заявила прокурор Нью-Йорка по борьбе с наркотиками Бриджет Бреннан, отметив, что более 80% наркоманов в городе погибают именно от этих наркотиков.