Белгород, , 20:33 — REGNUM С проблемой мобилизованных, оказавшихся в Белгородской области в ненадлежащих условиях, руководство региона разобралось в оперативном порядке, заявил 6 октября глава администрации губернатора Иван Будлов в интервью «Коммерсанту».

«Вчера вечером [5 октября] стало известно о данной ситуации, — сказал Будлов. — Ответственные лица оперативно включились и разобрались с проблемой».

Мобилизованные мужчины Александр Погожев © ИА REGNUM

Напомним, вопрос возник после появления в интернете видео, которое записали находящиеся в Белгородской области мобилизованные, пожаловавшиеся на «скотские условия».

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