Белгород, 6 октября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. С проблемой мобилизованных, оказавшихся в Белгородской области в ненадлежащих условиях, руководство региона разобралось в оперативном порядке, заявил 6 октября глава администрации губернатора Иван Будлов в интервью «Коммерсанту».

«Вчера вечером [5 октября] стало известно о данной ситуации, — сказал Будлов. — Ответственные лица оперативно включились и разобрались с проблемой».

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные мужчины

Напомним, вопрос возник после появления в интернете видео, которое записали находящиеся в Белгородской области мобилизованные, пожаловавшиеся на «скотские условия».