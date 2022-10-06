Москва, 6 октября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Заявления Валентины Матвиенко — некая форма «отчётности в миролюбии», но плохо, когда авторитет в своём народе менее важен для власти, чем реакции зарубежных партнеров, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в своем комментарии 6 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Как сообщалось ранее, спикер Совета Федерации предложила делегации киевского парламента «сесть за стол переговоров», а позже заявила, что в Киеве от этого предложения отказались, поскольку там «несвободны в своих решениях».

«Предложение Валентины Ивановны Матвиенко о переговорах с киевским режимом на уровне законодательных органов меня сильно раздосадовало. Не верю, что она сама или тот, кто давал ей поручение выступить с таким предложением, не понимают, что положительной реакции на него от обслуживающих режим Зеленского депутатов последовать не могло? «Понятно, что реакции нет, потому что киевская власть несвободна в своих решениях», — сказала она в дальнейшем, когда её предложение было проигнорировано. Итак, сразу было понятно, что Киев не сам решает, что предложение о переговорах в очередной раз проигнорируют, но тем не менее его всё равно в очередной раз выдвигали. Зачем?

По-моему, речь идёт о некой форме «отчётности в миролюбии», только вот перед кем? Китаем? Индией? Прозападной пятой колонной в России? Ну не перед условным же «мировым правительством»? Общественность у нас неглупая, понимает, что к чему, и подобными инициативами и последующими комментариями власть лишь снижает степень доверия к себе, уровень своего авторитета.

Это плохо, когда авторитет в своём народе менее важен для власти, чем некие реакции зарубежных партнеров. Которых (реакций) к тому же тоже не последовало!» — отметил Михаил Демурин.