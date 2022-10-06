Москва, , 20:32 — REGNUM Полиция задержала злоумышленника, который при помощи зажигательной смеси поджег два автомобиля возле башни «Федерация» в Москва-Сити. Видео задержания уже опубликовано в сети.

Москва-Сити Владимир Югасов © Regnum

Мужчину доставили в отделение полиции. Личности владельцев сгоревших машин пока не установлены.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, мужчина устроил пожар у Москва-Сити. Загорелись два автомобиля на парковке. Пожар распространился на площадь пять квадратных метров, пожарные быстро локализовали его.

Читайте ранее в этом сюжете: У Москва-Сити неизвестный поджёг две машины