Москва, 6 октября 2022, 20:32 — REGNUM Полиция задержала злоумышленника, который при помощи зажигательной смеси поджег два автомобиля возле башни «Федерация» в Москва-Сити. Видео задержания уже опубликовано в сети.
Мужчину доставили в отделение полиции. Личности владельцев сгоревших машин пока не установлены.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, мужчина устроил пожар у Москва-Сити. Загорелись два автомобиля на парковке. Пожар распространился на площадь пять квадратных метров, пожарные быстро локализовали его.
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