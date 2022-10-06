6 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Европейский союз в рамках очередного пакета санкций ввел ограничительные меры против российских артистов, поддерживающих специальную военную операцию России на территории б. УССР.

Оксана Переможенко, , 21:26 — REGNUM Европейский союз в рамках очередного пакета санкций ввел ограничительные меры против российских артистов, поддерживающих специальную военную операцию России на территории б. УССР. Среди них Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, а также Олег Газманов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В общей сложности под санкции попали 30 физических и 7 юридических лиц.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что попавшие под санкции российские артисты являются настоящими патриотами.

«Пойду Газманова и Расторгуева послушаю», — отреагировал Дмитрий.

«И Чичерину!» — ответил Дмитрию Andrew-K.

«Кстати, я очень люблю слушать этих исполнителей! Напомнили, сейчас включу группу «ЛЮБЭ», [песню] «Батяня, комбат»!» — пишет Alexander F.

«Вот они, настоящие артисты и патриоты!» — написал Алексей.

«ЕС просто топ-листы составляет», — иронизирует Ratirados.

«Вот теперь ясно, кого боятся черти», — добавил Hen And.

«Самое время процитировать Расторгуева, «Не валяй дурака, Америка»!» — прокомментировал Константин.

«Всё, виллу Чичериной на Женевском озере конфискуют. [лидер группы «Океан Эльзы» Святослав] Вакарчук потребует себе, но не дадут», — шутит Елена.

«Ну вот. Список участников «Голубого огонька». Неплохо», — прокомментировал V. N. Mironov.

«Примитивные какие-то санкции пошли на исполнителей, на группы… А что не на гостиницы, где они останавливаются? Давайте, не мелочитесь, где санкции на медведей наших, на матрёшку и балалайку?..» — написала Irina.

«Если санкции ввели, значит, хорошие исполнители, надо слушать», — с юмором добавила Veronika.

«Мой плейлист за последние месяцы сильно изменился. Теперь в нем Чичерина, Shaman и казахские песни. Надо «ЛЮБЭ» закачать. Спасибо американцам, что разбудили огромную любовь к российской культуре», — прокомментировала Афелья.

«Гейропейское признание их таланта!» — пишет один из участников обсуждения.

«Они просто посмотрели концерт на Красной площади в честь принятия новых территорий в состав РФ», — смеется Мария.

«Товарищи из «Яндекс. Музыки»! Сделайте плейлист «Санкционный», — призвал не без сарказма Smirql.

«У Чичериной реально классный голос. Безотносительно ее взглядов. А за ее позицию ее можно только бесконечно уважать!» — пишет Ильгар С.

Чичерина Цитата из видео «Чичерина - Моя Спарта»

«Да это наши роднулечки, и пели они всегда для нас, а не для них. И слушать будем мы их с удовольствием», — подытожила Марина Л.