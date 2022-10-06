Оксана Переможенко, 6 октября 2022, 21:26 — REGNUM Европейский союз в рамках очередного пакета санкций ввел ограничительные меры против российских артистов, поддерживающих специальную военную операцию России на территории б. УССР. Среди них Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, а также Олег Газманов.
В общей сложности под санкции попали 30 физических и 7 юридических лиц.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что попавшие под санкции российские артисты являются настоящими патриотами.
«Пойду Газманова и Расторгуева послушаю», — отреагировал Дмитрий.
«И Чичерину!» — ответил Дмитрию Andrew-K.
«Кстати, я очень люблю слушать этих исполнителей! Напомнили, сейчас включу группу «ЛЮБЭ», [песню] «Батяня, комбат»!» — пишет Alexander F.
«Вот они, настоящие артисты и патриоты!» — написал Алексей.
«ЕС просто топ-листы составляет», — иронизирует Ratirados.
«Вот теперь ясно, кого боятся черти», — добавил Hen And.
«Самое время процитировать Расторгуева, «Не валяй дурака, Америка»!» — прокомментировал Константин.
«Всё, виллу Чичериной на Женевском озере конфискуют. [лидер группы «Океан Эльзы» Святослав] Вакарчук потребует себе, но не дадут», — шутит Елена.
«Ну вот. Список участников «Голубого огонька». Неплохо», — прокомментировал V. N. Mironov.
«Примитивные какие-то санкции пошли на исполнителей, на группы… А что не на гостиницы, где они останавливаются? Давайте, не мелочитесь, где санкции на медведей наших, на матрёшку и балалайку?..» — написала Irina.
«Если санкции ввели, значит, хорошие исполнители, надо слушать», — с юмором добавила Veronika.
«Мой плейлист за последние месяцы сильно изменился. Теперь в нем Чичерина, Shaman и казахские песни. Надо «ЛЮБЭ» закачать. Спасибо американцам, что разбудили огромную любовь к российской культуре», — прокомментировала Афелья.
«Гейропейское признание их таланта!» — пишет один из участников обсуждения.
«Они просто посмотрели концерт на Красной площади в честь принятия новых территорий в состав РФ», — смеется Мария.
«Товарищи из «Яндекс. Музыки»! Сделайте плейлист «Санкционный», — призвал не без сарказма Smirql.
«У Чичериной реально классный голос. Безотносительно ее взглядов. А за ее позицию ее можно только бесконечно уважать!» — пишет Ильгар С.
«Да это наши роднулечки, и пели они всегда для нас, а не для них. И слушать будем мы их с удовольствием», — подытожила Марина Л.