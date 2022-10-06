Прага, 6 октября, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич с недоумением воспринял слова премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича о том, что Сербия может получать нефть по Адриатическому газопроводу («Янаф»), но только не российскую.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Кто вы такие, чтобы вмешиваться в двухсторонние контракты Сербии с третьими странами?» — задался вопросом Вучич 6 октября на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге.

Вучич напомнил, что нефтепровод «Янаф» был построен совместными усилиями во время СФРЮ, а теперь он принадлежит Хорватии.

«Мы сказали, что они были надежным поставщиком, но для нас они уже не являются таковыми. Кто они, чтобы решать, какую нефть мы будем покупать, а какую не будем?» — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что даже 70% прибыли от нефтепровода «Янаф» основывается на транспортировке нефти в Сербию, и что ежегодно сербское государство перечисляет на этот счет от 45 до 48 млн евро. Также Вучич отметил, что российская нефть сегодня на 20−25% дешевле, чем нефть из других стран, и поэтому Сербии невыгодно покупать нефть у других поставщиков.

Напомним, что ранее Андрей Пленкович заявил, что Сербия уже не может «сидеть на двух стульях» и что она должна присоединиться к антироссийским санкциям ЕС. Поэтому Загреб считает, что по нефтепроводу «Янаф» нефть без препятствий может поступать в Сербию, но только если речь идет не о российской нефти.