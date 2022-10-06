Байдену «еще предстоит выяснить», встретится ли он с Путиным на саммите G20
Вашингтон, 6 октября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что «еще предстоит выяснить», будет ли он встречаться с российским лидером Владимиром Путиным во время ноябрьского саммита Большой двадцатки (G20), сообщает 6 октября корреспондент Белого дома от агентства Reuters Джефф Мэйсон.
(сс) White House
Джо Байден
Об этом президент рассказал во время общения с прессой перед поездкой в штат Флорида, куда он отправился после разрушительного урагана.
Помимо этого Байден подчеркнул, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти для поддержания цен на нефтепродукты на мировом рынке сильно его разочаровало и что США ищут альтернативы.
Напомним, что страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.