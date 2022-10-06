Бишкек, , 20:18 — REGNUM Депутат Арсланбек Малиев предлагает изменить государственные символы Киргизии — флаг и гимн страны. Об этом политик заявил на заседании республиканского парламента сегодня, 6 октября.

Флаг Киргизии

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По словам парламентария, цвет полотнища флага Киргизии нужно сменить с красного на синий.

«Нынешний флаг принял советский парламент. А исторически сложившийся цвет флага у киргизов — синий. Такой он был у Манаса (главный герой одноименного эпоса, объединивший киргизов легендарный богатырь — Прим. ИА REGNUM). Уже готовится соответствующий законопроект», — сказал он.

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Также народному избраннику не нравится гимн Киргизии, поэтому он считает необходимым сменить мелодию на другую и подкорректировать текст.

«Например, можно взять всем хорошо известную песню «Кыргыз жери» («Киргизская земля»). И немного изменить текст. Тогда мы будем использовать настоящие киргизские символы», — резюмировал депутат Малиев.

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