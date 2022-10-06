Москва, 6 октября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. На фоне специальной военной операции и частичной мобилизации предлагается расширить понятие «предприниматель», чтобы не допустить дисбаланса в экономике, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов провёл совещание с представителями федеральных органов исполнительной власти и деловых объединений «Опора России», «Деловая Россия» и Торгово-промышленной палаты России, по результатам обсуждения сформирован первый блок мер, которые будут запущены в ближайшее время. Речь идет о решении проблемных вопросов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с частичной мобилизацией.

Зачастую такой бизнес является владельческим, то есть владелец сам же осуществляет управленческие функции и от его присутствия в значительной мере зависит само существование предприятия. Мобилизация таких лиц повлечет за собой закрытие предприятий, что грозит потерей работы миллионам граждан, а также прекращением поставок товаров и предоставления услуг десяткам миллионов граждан, отметил налоговый юрист, член генсовета «Деловой России» Александр Хаминский.

Однако у юристов возникли вопросы, относящиеся к понятийному аппарату и юридико-технической неопределенности предполагаемых решений.

«Понятие предпринимательской деятельности установлено в ст. 2 Гражданского кодекса России. Субъектами предпринимательской деятельности являются физические лица — индивидуальные предприниматели и юридические лица — хозяйственные общества, а в случаях, предусмотренных законом, и некоммерческие организации. При этом, согласно закону, руководители и учредители (акционеры) юридических лиц предпринимателями не являются. Это объясняется тем, что генеральный директор, в первую очередь, исполняет трудовую функцию и к нему применяются нормы трудового права с некоторыми оговорками. Учредители ООО и акционеры АО описанную в ст. 2 ГК РФ деятельность непосредственно не ведут и предпринимателями называться не могут. Получается, что говоря о предпринимателях и собственниках бизнеса, правительство имеет в виду исключительно индивидуальных предпринимателей (ИП)», — указал Хаминский.

Но и с ними не все так просто. Согласно закону о статусе военнослужащего ему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью. Если ИП передает управление своим магазином, мастерской, ателье или строительной фирмой по доверенности третьему лицу, все сделки все равно заключаются от его имени, что недопустимо, подчеркнул эксперт.

«Получается, что широкий пакет мер поддержки предпринимательства может оказаться под угрозой срыва по причине того, что их адресаты на сегодня юридически не определены. Изменить огромный пласт законодательства в моменте не представляется возможным, так как изменение одной нормы автоматически повлечет за собой изменение другой», — заявил Хаминский.

Выход эксперту представляется в следующем.

«Как известно, правовые нормы делятся на общие и специальные. Причем специальные имеют большую юридическую силу в сравнении с общими в тех правоотношениях, для которых они разработаны и введены. Представляется возможным, не трогая базовые положения гражданского, трудового и корпоративного права, внести новеллы, непосредственно связанные с введением в стране различных режимов, обусловленных военными действиями. И исключительно в этих условиях расширить понятие предпринимателя, распространив его на тех лиц, от которых зависит функционирование предприятий и организаций», — предложил Хаминский.

Сегодня одна из важнейших задач правительства — не допустить дисбаланса в экономике на фоне проведения частичной мобилизации. При этом одна из проблем заключается в том, что заранее не были определены категории лиц, которым была полагается отсрочка или бронь от призыва. С одной стороны, недопустимо лишать ценных кадров предприятия и организации критической инфраструктуры, транспорта, обеспечения безопасности, ключевых финансовых институтов и многих других. С другой стороны, законодательство в нынешнем его виде не предусматривает механизмы освобождения от призыва отдельных категорий работников вкупе с предъявляемыми к ним требованиями, рассуждает он.

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