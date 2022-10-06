Сыктывкар, , 20:11 — REGNUM Общественная палата Коми обратилась в УФАС с просьбой проверить торговые предприятия на обоснованность роста цен — подорожали, в основном, военная амуниция и медикаменты.

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«Когда нашим призванным по мобилизации гражданам, добровольцам, как никогда, требуется поддержка и защита, некоторые организации, осуществляющие торговую деятельность, пытаются обогатиться за их счет. Я очень надеюсь, что ведомство накажет виновных, продавцам необходимо соблюдать требования антимонопольного законодательства и не допускать необоснованное повышение цен, когда есть спрос на товар», — заявил председатель палаты Григорий Хатанзейский.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми снабдят мобилизованных бронежилетами.