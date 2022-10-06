Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Унижением для американского президента Джо Байдена является решение стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, пишет 6 октября The Daily Telegraph.

ОПЕК. Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомнив, что глава США пытался предотвратить это событие, издание выдвигает версию об ухудшению отношений Вашингтона с саудитами. Байден сделал, что мог: летом он посещал Саудовскую Аравию, уговаривая короля не сокращать нефтедобычу.

Но это не помогло. Байден не смог предотвратить подорожание нефти — и это перед промежуточными выборовами в американский Конгресс, запланированными на 8 ноября 2022 г.

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