Вашингтон, 6 октября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Унижением для американского президента Джо Байдена является решение стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, пишет 6 октября The Daily Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК. Нефть

Напомнив, что глава США пытался предотвратить это событие, издание выдвигает версию об ухудшению отношений Вашингтона с саудитами. Байден сделал, что мог: летом он посещал Саудовскую Аравию, уговаривая короля не сокращать нефтедобычу.

Но это не помогло. Байден не смог предотвратить подорожание нефти — и это перед промежуточными выборовами в американский Конгресс, запланированными на 8 ноября 2022 г.